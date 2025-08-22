Entregador é assaltado e perde produto, máquina de cartão e moto em Contagem (MG)

Um entregador foi vítima de um assalto enquanto realizava entrega de celulares no bairro das Indústrias, em Contagem, na Grande BH. Imagens de câmeras de monitoramento mostram o criminoso rendendo a vítima e fugindo com a mochila, a moto e outros equipamentos em menos de 30 segundos. A ação resultou em prejuízo estimado de R$ 50 mil, incluindo aparelhos de clientes e uma máquina eletrônica de cartão. A loja fornecedora dos dispositivos também já havia sido alvo de golpes semelhantes este ano.



