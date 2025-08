"Eu pulei do carro pra salvar minha vida", mulher denuncia assalto durante corrida por app em BH

Dois meses após pular de um carro em movimento para fugir de um assalto, a doméstica Cleomar falou pela primeira vez sobre o trauma. Ela sofreu uma fratura grave na perna e ainda se recupera da cirurgia. “Eu não posso sair de casa, eu não posso trabalhar. Eu estou dependendo dos outros para tudo.”



A mulher denuncia que o crime aconteceu no dia 24 de maio, durante uma corrida por app em Belo Horizonte. Cleomar conta que o motorista desviou da rota e ficou em silêncio após atender uma ligação. “Aí eu comecei a gritar, só com o celular. Aí ele falou assim: ‘continua gritando e ninguém vai te ouvir. Então eu vou pegar uma arma aqui que eu vou te calar’”.



Cleomar foi socorrida por moradores. Um deles anotou a placa do carro e acionou a polícia. O motorista foi localizado no dia seguinte e negou o roubo. Disse que a mulher “teve um surto e pulou do carro”.



