‘Eu só quero meu pai’; família procura por idoso que desapareceu em BH

A família de José Lincoln Ferrage Brito, de 73 anos, vive dias de angústia desde que o aposentado desapareceu, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O idoso foi visto pela última vez na sexta-feira (01), saindo de casa, e desde então não deu mais notícias. De acordo com os parentes, o idoso é lúcido, tranquilo e costumava manter uma rotina bem definida. “Eu só quero meu pai. Do jeito que ele estiver, eu só peço a Deus que me entregue ele de volta”, disse muito emocionado o filho do idoso.



