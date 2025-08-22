Família busca por Igor Leonardo, jovem de 21 anos desaparecido há quase 60 dias

A família de Igor Leonardo Martins dos Santos, de 21 anos, está em desespero após quase dois meses sem notícias do jovem, desaparecido desde 25 de junho em Contagem, região Metropolitana de Belo Horizonte. Igor trabalhava com estruturas metálicas e morava nos fundos da casa da mãe. Nos dias que antecederam o desaparecimento, apresentou comportamento inquieto e reservado, sem dar explicações sobre seu estado.



Após não comparecer ao trabalho e desaparecer sem deixar pistas, a mãe iniciou buscas em hospitais, IML e bairros da região, registrando boletim de ocorrência e espalhando cartazes.



