Família de Edmar, desaparecido em fazenda de MG, fala pela primeira vez sobre sumiço do homem

O desaparecimento do fazendeiro Cândido Martins Maia, conhecido como Duzinho, e seu amigo Edmar de Azevedo está mobilizando as autoridades de Baldim, a cerca de 100 km de Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais. Ambos estão desaparecidos há mais de dez dias. A fazenda de Cândido, conhecido como, Duzinho foi encontrada com cômodos revirados, uma faca e luvas hospitalares. Seu carro estava abandonado com a chave na ignição. Três linhas de investigação incluem uma suposta venda irregular de terras que Duzinho havia registrado em um boletim de ocorrência por ameaça. Almiro Machado, irmão de Edmar, descreveu o homem como comunicativo e sem inimigos conhecidos, mas a família vive em angústia aguardando respostas. As autoridades continuam a coletar depoimentos e analisar evidências.



