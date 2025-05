Familiares de desaparecidos em fazenda no interior de MG continuam buscas em mata

Os familiares de dois amigos desaparecidos, Duduzinho e Edmar, em Baldim, a cerca de 100 km de Belo Horizonte, no interior do estado, continuam em busca de pistas sobre o paradeiro dos homens. Equipes do Corpo de Bombeiro atuam em áreas de mata fechada para encontrar os vizinhos. A fazenda onde os amigos moravam tem indícios de violência, a polícia encontrou o carro de Duduzinho com o vidro quebrado e manchas de sangue, enquanto a casa estava revirada e munições foram achadas no local. A Polícia Civil investiga o caso, que pode estar relacionado a antigas ameaças ligadas a vendas de veículos e terrenos.



