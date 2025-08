Fisiculturista é preso após ser flagrado espancando ex-companheira no interior de MG

O fisiculturista e professor de academia Rafael Pedro da Silva, de 28 anos, foi preso em flagrante suspeito de espancar a ex-namorada na cidade de Itajubá, a cerca de 400 km de Belo Horizonte, no interior de Minas. As agressões teriam sido motivadas após a vítima se recusar a reatar o relacionamento com o suspeito.



O crime foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, o homem atinge a vítima com socos e tapas no rosto. Além das agressões, Rafael ainda ameaça a ex dizendo que ela “não tem escolha” sobre a separação e afirmando que continuaria a espanca-la caso gritasse por socorro.



No dia seguinte, Rafael voltou a procurá-la, desta vez armado com uma faca. A Polícia Militar foi acionada e o agressor preso em flagrante. Sem apresentar qualquer justificativa, o agressor confessou o crime.



A repercussão do vídeo que flagrou o crime causou o rompimento imediato de contratos do agressor com patrocinadores. Empresas que apoiavam o suspeito como atleta e influencer de fisiculturismo cancelaram as parcerias.



