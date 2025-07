‘Foi traumatizante ver meu filho sendo arrastado’, diz pai de menino que pulou de carro em movimento

Tiago, de 9 anos, se recupera em casa após pular de um carro em movimento em Santa Luzia, na Grande BH, no último sábado (12). O veículo desceu desgovernado e bateu no muro de uma casa. “Foi traumatizante ver meu filho sendo arrastado. Eu só queria pegar ele no colo”, disse o pai da vítima. A criança teve escoriações leves e ainda está abalada com o susto. O menino estava no veículo sozinho, enquanto o pai parou por alguns minutos em frente a casa da sogra.



