Funcionário de supermercado esfaqueado por homem em surto em BH recebe alta do hospital

Um funcionário de um supermercado na região da Pampulha, em Belo Horizonte, foi esfaqueado por um homem em surto psicótico. A vítima, que sofreu um corte profundo no rosto, foi atendida no Hospital João 23 e recebeu alta nesta quinta-feira (22). Após o ataque, o suspeito tentou roubar uma moto, mas foi contido e agredido por populares antes da chegada da polícia. A motivação do crime ainda é desconhecida. Segundo testemunhas, o homem estava desorientado e apresentava sinais de sofrimento mental.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!