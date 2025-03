Homem acusado de agredir ex-companheira na Grande BH afirma ter apenas se defendido

Homem acusado de agressão à ex-namorada nega o ocorrido. A mulher conta ter ido à casa do suspeito cobrar uma dívida. Na versão do homem, ele estava apenas se defendendo, já que sua ex-companheira teria invadido seu imíovel com uma faca atrás de um acerto em dinheiro recebido.



A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela delegacia de mulheres de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.