Homem é flagrado furtando loja de celulares em shopping de Belo Horizonte

Um homem foi flagrado pelas câmeras de segurança furtando sete celulares em um shopping movimentado na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O crime resultou em um prejuízo estimado de R$ 40 mil. As imagens mostram o suspeito conversando com um cúmplice antes de abrir a vitrine da loja e esconder sete aparelhos dentro da calça. A administração do shopping forneceu informações e assistência aos funcionários. A polícia investiga o caso, após o proprietário do quiosque registrar um boletim de ocorrência.



