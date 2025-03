Homem é morto a tiros dentro de carro em BH e quatro suspeitos são presos pelo crime

Um homem de 31 anos foi morto em uma rua do bairro Boa Vista, na região Leste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (31). A Polícia Militar identificou e prendeu quatro homens suspeitos pelo assassinato. Duas armas e o veículo usado na fuga foram apreendidos. A perícia analisa a cena do crime.



Em imagens de circuito de segurança de uma casa próxima ao local do crime é possível escutar ao menos 30 tiros disparados pelos suspeitos. As imagens não mostram o momento do assassinato. Apenas a perícia vai determinar quantos disparos de fato atingiram a vítima.



Segundo testemunhas, o homem estava em um carro com a mulher quando os suspeitos, usando touca ninja, efetuaram os disparos. Ainda de acordo com as informações dos militares, a vítima teria envolvimento com tráfico de drogas. Além disso, ele tinha passagens por porte ilegal de armas e homicídio.