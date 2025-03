Homem é preso após invadir escola de educação infantil portando drogas em BH

Um homem foi preso pela Guarda Municipal após invadir uma Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) na manhã desta sexta-feira (07), no bairro São Paulo, região Nordeste de Belo Horizonte.



De acordo com os militares, que atenderam a ocorrência, o invasor confessou ter usado drogas e disse ainda que estava fugindo de traficantes quando tentou se esconder na instituição.



O funcionamento da escola não foi comprometido. O homem, que já tem passagens pela polícia, foi encaminhado para a UPA e, em seguida, para a delegacia, para as medidas cabíveis.