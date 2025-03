Homem é preso em MG por matar a ex após persegui-la e levá-la a abandonar nova relação

Uma mulher de 43 anos foi assassinada em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito do crime é Adélio Mário da Costa, ex-marido dela. Segundo a família, o homem perseguia Joanete Aparecida de Freitas desde a separação e, com isso, teria a levado a abandonar um outro namoro recentemente.



A morte aconteceu no último domingo (16). Na data, o ex-namorado do qual Joanete se separou recentemente foi até a casa dela para buscar alguns pertences. De acordo com testemunhas, Adélio, que mora ao lado, percebeu a visita, foi até o local e atacou o desafeto. Joanete tentou separar a briga e acabou atingida no abdômen.



A Polícia Civil investiga o caso. “Adélio falou que se Joanete não permanecesse junto com ele, ela não ficaria com mais ninguém”, contou o irmão da vítima.