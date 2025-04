Homem é preso suspeito de agredir e manter em cárcere privado a companheira em Betim (MG)

Um homem de 43 anos foi preso em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de agredir sua companheira e mantê-la em cárcere privado. Segundo as investigações, tudo começou quando o suspeito viu uma mensagem no celular da mulher e teve um ataque de ciúmes. A mulher, que já havia registrado boletim de ocorrência antes, conseguiu escapar no dia seguinte e procurou uma vizinha que chamou a polícia. O homem negou as acusações na delegacia e permanece preso, enquanto as investigações continuam. O casal tem um histórico de violência e um filho em comum.



