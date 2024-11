Homem gravado chicoteando pessoa em situação de vulnerabilidade é preso em Itaúna (MG)

Está preso, preventivamente, o homem que apareceu em vídeo chicoteando um morador em situação de rua, por causa de R$10 reais. A imagem causou revolta, em Itaúna, a 76 km de Belo Horizonte.



A vítima possui o diagnóstico de esquizofrenia. Segundo a família, ele é um rapaz tranquilo e querido por todos os moradores do bairro, onde vive.



Segundo o delegado Leonardo Pio, as imagens começaram a viralizar na noite desta quarta-feira (20), data em que é celebrado o dia da consciência negra, mas que não há como afirmar quando aconteceu.



“É um vídeo que chama atenção, que impressiona, que choca pela forma cruel, covarde, racista e violenta que o ato foi praticado”, destaca o delegado.



O suspeito foi identificado e preso pela Polícia Militar. O caso segue em investigação pela Polícia Civil. Veja a matéria completa no vídeo acima.