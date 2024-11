Homem invade loja e casa ao tentar fugir da polícia em Belo Horizonte

Um homem invadiu uma revendedora de veículos, pulou muros e se escondeu dentro do guarda-roupa de uma casa no bairro Cachoeirinha, na região nordeste de Belo Horizonte, ao tentar fugir da polícia. Vários policiais foram mobilizados durante a perseguição e o homem foi preso. Ele é uma pessoa em situação de rua, tem 50 anos e já havia sido detido pelos crimes de furto e roubo. Veja a reportagem completa no vídeo acima.