Homem se nega a pagar garota de programa e acaba nu no Centro de BH

Um homem foi flagrado nu em uma rua do Centro de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, o "peladão" não teria pagado uma garota de programa e, como forma de se vingar, ela ficou com as roupas dele. Imagens feitas por comerciantes da região mostram o homem sendo agredido com uma vassoura ao tentar pedir ajuda em alguns estabelecimentos. A região é bastante conhecida pelos hotéis de encontros adultos. A mulher envolvida na confusão, não quis gravar entrevista, para não ser identificada, mas conversou com nossa equipe por telefone e, segundo ela, o programa com 25 minutos de duração custaria 40 reais. A mulher conta ainda que em momento algum o homem contou que estava sem dinheiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!