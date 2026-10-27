Homem suspeito de matar vizinho a facadas é solto em Jaboticatubas, na Grande BH

Um homem, de 31 anos, suspeito de matar o vizinho a facadas, foi solto em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele teria confessado o crime, mas o delegado entendeu que o período para a prisão em flagrante havia passado.



A vítima, de 38 anos, foi encontrado morta pela irmã na manhã da última segunda-feira (26), em uma área de pasto no bairro Recanto do Sabiá. Ela havia saído na noite anterior para beber com o suspeito e não voltou para casa. Rastros de sangue levaram a irmã até o corpo.



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