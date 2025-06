Idoso denuncia ter sido agredido por vizinho durante briga por instalação de câmera em BH

Um idoso de 69 anos denuncia ter sido agredido com uma barra de ferro por um vizinho dentro da garagem de um condomínio no bairro Nova Floresta, na região Leste de Belo Horizonte. A agressão teria ocorrido após o idoso instalar, a pedido do síndico, uma câmera de segurança no local. O agressor não teria sido informado previamente e se irritou com a presença do equipamento. A vítima sofreu ferimentos na cabeça, recebeu cinco pontos e apresenta hematomas pelo corpo. O síndico, que também é policial militar, interveio usando uma tampa de panela de pressão para apartar a briga. Moradores relatam comportamento agressivo recorrente e alegam que ele costuma usar sua suposta ligação com o Ministério Público para intimidar vizinhos. O caso será encaminhado ao Juizado Especial Criminal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!