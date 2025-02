Instrutores de autoescola são agredidos por homem que prestava serviços ao local, em BH

Nesta terça-feira (5) um casal de instrutores de uma autoescola na regional de Venda Nova, em Belo Horizonte, foi agredido por um homem dentro do local de trabalho. O agressor é pedreiro e estaria prestando um serviço de mão de obra na moto pista do local. O homem chegou a ser levado para a delegacia, prestou depoimento e recebeu a orientação de não se aproximar da autoescola. Mas, um dia após o ocorrido, o pedreiro retornou ao local de maneira agressiva.



As vítimas reclamam da falta de segurança e da sensação de impunidade. Na delegacia, o casal descobriu ainda que o suspeito tem uma ficha criminal extensa, com passagens por furto, roubo, maria da penha, agressão, estupro e ameaça.