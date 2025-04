Invasões frequentes ameaçam atendimento em unidade de saúde na Grande BH

A Unidade Básica de Saúde Amazonas, em Contagem, na Grande BH, tem enfrentado invasões frequentes. Nos últimos meses, local foi alvo de seis furtos. Criminosos levaram computadores contendo dados essenciais dos pacientes, interrompendo o atendimento ao público. Ao todo, cerca de 18 mil moradores da região são prejudicados com as ocorrências. Funcionários da unidade tiveram que usar seus dispositivos pessoais, como celulares e tablets, para continuar os serviços. O aumento na sensação de insegurança preocupa tanto funcionários quanto pacientes. Câmeras externas estão instaladas e apesar de algumas medidas improvisadas, como o uso de cabos de vassoura nas janelas, a proteção ainda é insuficiente.



