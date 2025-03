Investigação conclui que homem foi morto pela esposa e próprio filho em Betim (MG)

Em novembro do ano passado, o corpo de um homem, encontrado carbonizado em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, ao lado de uma motocicleta queimada, chamou a atenção. Agora, depois de quatro meses, as reviravoltas nas investigações trazem a hipótese de um novo desfecho da história.



De acordo com a polícia, o crime teria ocorrido no bairro Jardim das Rosas, em Ibirité, na Grande BH. Os mentores do assassinato são, a mulher e o filho mais velho da vítima. O homem contratado para executar o crime tem uma ficha criminal extensa e teria recebido R$6.000 mil e uma moto pelo assassinato.