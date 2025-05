Jovem é preso suspeito de tentar matar mulher com golpes de canivete dentro de motel em MG

Um jovem de 19 anos foi preso após atacar uma mulher de 27 anos com um canivete dentro de um motel na cidade de Bocaiuva, a cerca de 370 km de Belo Horizonte, na região Norte de Minas Gerais. O crime foi registrado como tentativa de feminicídio. Segundo a polícia, o homem que afirmou estar apaixonado, insistiu que a vítima não poderia ser de mais ninguém se não dele. O suspeito teria impedido que a mulher deixasse o local, aplicando um golpe conhecido como mata-leão. Após ouvir gritos de socorro, funcionários encontraram a mulher ferida e marcas de sangue por todo o quarto. A polícia foi chamada, encontrou o suspeito ainda no local e apreendeu o canivete. O jovem foi levado à delegacia, e segue à disposição da justiça.



