Justiça decreta prisão preventiva de suspeito pela morte do caseiro Agostinho na Grande BH

A investigação sobre a morte de Agostinho Dias de Assis, de 66 anos, teve um novo desdobramento. A Justiça decretou a prisão preventiva de Ademir Rodrigues Costa, de 38 anos, principal suspeito do assassinato ocorrido em maio deste ano, em Jaboticatubas, na Grande BH. Ele foi preso e encaminhado ao Ceresp Gameleira, em Belo Horizonte. Ademir mantinha um relacionamento com a vítima e chegou a ser flagrado por câmeras de segurança entrando e saindo do condomínio em horários suspeitos, inclusive durante a madrugada.



O corpo de Agostinho foi encontrado enterrado em uma cova rasa dentro de uma das construções do condomínio onde ele trabalhava como caseiro. Segundo relatos de vizinhos e familiares, o idoso estava insatisfeito com a relação e vinha sendo supostamente extorquido por Ademir, que teria problemas com drogas.



