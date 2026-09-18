Lotérica é invadida pela terceira vez em um ano na Serra do Cipó; dono cobra segurança
Criminosos permaneceram cerca de duas horas no estabelecimento e tentaram arrombar um cofre
O dono de uma lotérica na Serra do Cipó, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, denuncia que o estabelecimento foi invadido por criminosos na noite de quarta-feira (16). Segundo o proprietário, Hállef Marques, esta é a segunda invasão em menos de dois meses e a terceira em um ano. De acordo com Hállef, dois suspeitos entraram pela porta da frente da lotérica, localizada às margens de uma avenida, por volta das 23h. A empresa responsável pelo monitoramento do estabelecimento teria identificado a invasão e acionado a Polícia Militar imediatamente. Ainda segundo o proprietário, os criminosos permaneceram dentro da loja por cerca de duas horas e tentaram arrombar um cofre, mas não conseguiram. Os suspeitos fugiram sem conseguir acessar o equipamento.
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