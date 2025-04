Mandante de morte de comerciante de gado em Santa Luzia (MG) foi preso após conclusão de inquérito

A Polícia Civil concluiu o inquérito do assassinato de um comerciante de gado, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um suspeito já havia sido preso e agora o mandante do crime foi detido. O corpo de Nicanor Guimarães, de 53 anos, foi encontrado com marcas de violência após sumir por dois dias. Crime teria sido motivado por desacordo comercial.