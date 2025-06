‘Meu mundo acabou, ela era tudo para mim’ desabafa filha de mulher morta por ex em BH

O desaparecimento da auxiliar de serviços gerais Ivanda Aparecida Viana, de 57 anos, terminou de forma trágica. O corpo da mulher foi encontrado em uma área de mata no bairro Jardim Vitória, na região Noroeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (9). O principal suspeito do crime, seu ex-companheiro, Davidson Vieira da Silva, de 30 anos, foi preso no interior de Minas.



Segundo a Polícia Civil, Ivanda foi vista pela última vez no domingo, 1º de junho, quando saiu de casa com Davidson. Imagens e depoimentos indicam que os dois chamaram um carro por aplicativo e pararam em um bar. A família acredita que Ivanda tenha sido dopada. “O motorista disse que ela parecia embriagada, mas ela não tinha saído assim de casa. E o tempo que ficaram no bar não dava para ela ter se embriagado”, disse uma das filhas.



A motivação do crime seria financeira. Davidson, que tem passagens na polícia por estelionato, já havia feito empréstimos em nome de Ivanda anteriormente. Dias antes do crime, ela contratou um novo empréstimo de R$ 5 mil. “Ele pediu o dinheiro dizendo que era para comprar uma moto. Ela sacou R$ 2.500 na sexta e mais R$ 2.500 no domingo, no dia em que desapareceu”, contou uma filha. Áudios enviados pelo suspeito à família, após o desaparecimento, tentavam disfarçar a autoria: “Eu não fiz nada com sua mãe, juro por Deus. Estou com vocês, não contra.”



A filha mais velha de Ivanda descreveu a mãe como alegre e generosa: “Ela era tudo para a gente. Trabalhadora, amorosa, gostava de ver a casa cheia. Acreditou que poderia ajudá-lo, mas foi enganada.”



Davidson será investigado por feminicídio, estelionato, uso de identidade falsa e outros crimes. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes da morte de Ivanda.



