Motorista perde controle e quase atropela idoso em Belo Horizonte

Câmeras de circuito de segurança flagram o momento em que um veículo perde o controle, sobe na calçada e por pouco não atropela um idoso. O episódio aconteceu no bairro Piratininga, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte.



O aposentado conta que tem dificuldades de locomoção e por isso não conseguiu levantar para se esquivar do veículo. Ainda segundo o idoso, a motorista prestou socorro e se justificou dizendo que se distraiu no volante.