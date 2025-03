Motorista por app teve vidro de carro quebrado e celular furtado em BH

Um motorista de aplicativo teve o vidro do carro quebrado e o celular furtado enquanto fazia um lanche em um supermercado no bairro Serra, na região Centro-sul de Belo Horizonte. Os dois criminosos já foram identificados e estão sendo procurados. O carro ficou estacionado no local por apenas cinco minutos e o prejuízo estimado é de R$5.000.