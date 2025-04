Motoristas denunciam aumento de roubos e furtos de caminhões-guincho em Minas Gerais

O número de roubos e furtos de caminhões-guincho tem assustado os profissionais que atuam em Belo Horizonte e na região Metropolitana. Entre janeiro e fevereiro deste ano, Minas Gerais registrou 22 roubos e 50 furtos de caminhões reboques e semirreboques, segundo a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública). No mesmo período do ano passado, foram 10 roubos e 26 furtos. Os trabalhadores afirmam que faltam ações de combate aos crimes.



