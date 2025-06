Mulher agredida por companheiro em área de mata é salva por patrulha de guardas em BH

Uma mulher de 30 anos foi brutalmente agredida pelo companheiro dentro de uma área de mata no bairro Felicidade, na região Norte de Belo Horizonte. O homem a levou para um local isolado e, segundo a vítima, anunciou que a mataria por desconfiar de uma traição. No momento em que as agressões aconteciam, uma equipe da Guarda Civil Municipal fazia patrulhamento próximo ao local e ouviu os gritos de socorro. “Se demorasse mais um minuto, ela estaria morta”, disseram os agentes. O suspeito resistiu à prisão e afirmou que a intenção era matar a mulher e depois tirar a própria vida. Ele foi encaminhado à delegacia e permanece preso.



