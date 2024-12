Mulher é atacada e arrastada por vizinhas na Grande BH

Uma mulher foi agredida por vizinhas no meio da rua em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. A vítima conta que a confusão começou depois de uma discussão. Uma das agressoras chegou a usar um pedaço de madeira. Durante a confusão, as agressoras jogaram cola na cabeça da vítima e ela foi obrigada a cortar o cabelo. Veja a matéria completa no vídeo acima.