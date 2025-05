Mulher é presa após se passar por policial em Belo Horizonte

Uma mulher de 42 anos foi presa após fingir ser policial civil no Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte. Funcionários a denunciaram após ela solicitar atendimento prioritário, alegando estar armada. A polícia, que a monitorava há um mês, realizou a abordagem. A suspeita estava com uniforme policial, documentos falsos, e uma réplica de arma de fogo com uma munição real. O delegado Leandro Matos explicou que ela será indiciada por uso de documento falso e falsa identidade. Investigações continuam para averiguar outras possíveis fraudes.



