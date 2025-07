Mulher que tentou matar o chefe com café envenenado é presa em BH após um ano foragida

Uma mulher que estava foragida desde 2023 foi presa por tentativa de homicídio contra o próprio chefe, em crime cometido em abril de 2017. A autora tentou assassinar o homem com um café contaminado chumbinho, após a vítima descobrir que ela estava desviando dinheiro da fundação em que trabalhava.



O homem só sobreviveu porque foi socorrido imediatamente. De acordo com a polícia militar, a mulher chegou a mudar a cor do cabelo e fazer procedimentos estéticos para não ser reconhecida.



A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre a Polícia Militar Rodoviária e a Agência Central de Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A mulher foi localizada quando se preparava para embarcar em um veículo de transporte por aplicativo.



“No momento da abordagem, ela disse que estava indo se entregar, mas a gente não confiou nesse relato”, afirmou o sargento. Ainda segundo ele, a foragida sabia que a sentença era definitiva: “Ela tinha ciência de que era uma sentença de autoria julgada, o processo já tinha acabado”.



Durante a prisão, ela alegou que na época vivia um relacionamento abusivo e que o então companheiro a forçava a desviar recursos para manter o vício em drogas. A mulher foi levada para cumprir a pena de nove anos e quatro meses de reclusão.



