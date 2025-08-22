Mulheres feridas em incêndio ao recusarem despejo acusam locatária de trancá-las no imóvel em chamas

Duas mulheres estão internadas em Ribeirão das Neves, na Grande BH, com queimaduras de segundo grau após provocarem incêndio no barracão onde moravam. A casa é alugada e a proprietária do imóvel conta que as mulheres usavam o local como ponto de prostituição e uso de drogas.



Agora, o caso ganhou um novo desfecho: a mãe de uma das incendiárias acusa a locatária de ter trancado as mulheres dentro do barracão em chamas.



