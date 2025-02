Passageira de moto por app morre durante acidente com ônibus em BH

Uma mulher de 53 anos morreu em um acidente nesta segunda-feira (10), na avenida Nossa Senhora do Carmo, na região Centro-sul de Belo Horizonte. A vítima estava na garupa de uma moto por aplicativo, que bateu em um ônibus. Com o impacto da batida, a passageira foi parar debaixo de uma das rodas do coletivo. O motociclista foi encaminhado para o hospital com ferimentos pelo corpo mas, segundo a polícia, não corre risco de morrer.