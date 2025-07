PM apreende cerca de 400 kg de maconha após denúncia anônima na região noroeste de BH

A Polícia Militar apreendeu cerca de 400 kg de maconha em Belo Horizonte. Segundo a investigação, a droga era proveniente do Paraguai. A ação, desencadeada a partir de uma denúncia anônima, ocorreu no bairro Pindorama, na região Noroeste. Durante a abordagem inicial, foram encontradas duas barras da droga em um carro. A busca prosseguiu, levando à descoberta de um segundo veículo com 368 barras. Dois homens, com antecedentes criminais, foram detidos. Eles foram encaminhados à Polícia Federal e podem responder por tráfico internacional de drogas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!