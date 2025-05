Polícia apura desaparecimento misterioso de amigos em fazenda no interior de Minas

Um comerciante e seu amigo desapareceram misteriosamente de uma fazenda em Baldim, a cerca de 100 km de Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais. Um vizinho alertou as autoridades ao perceber o carro de um dos homens com o vidro quebrado e manchas de sangue. Dentro da residência, sinais de briga, mais sangue e uma cápsula de bala próxima às botas do comerciante foram encontrados. A família revela que o homem estava sendo ameaçado após um estelionatário vender terras ilegalmente. Além disso, uma negociação de caminhão sem transferência de documentos gera mais pistas para a investigação. As buscas continuam e a polícia não descarta nenhuma linha de investigação.



