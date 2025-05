Polícia Civil conclui inquérito de homem acusado de abusar de sete mulheres dentro de igreja em BH

A Polícia Civil concluiu a investigação sobre Marco Aurélio da Silva Aires, de 51 anos, acusado de abusar sexualmente de pelo menos sete mulheres no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte. Os crimes, que ocorreram dentro de uma igreja, envolveram ameaças e difamações para manter as vítimas em silêncio. Uma das vítimas relatou ter sido abusada por dez anos, enquanto outra, de apenas 12 anos, foi identificada. O homem foi indiciado por múltiplos crimes sexuais, incluindo estupro e violação sexual mediante fraude. Autoridades acreditam que o número de denúncias pode aumentar, à medida que mais vítimas ganhem coragem para denunciar. A Polícia Civil oferece acolhimento especializado para as denúncias. O suspeito, que nega as acusações, ainda não prestou depoimento.



