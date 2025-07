Polícia Civil indicia filho que tentou estuprar e matar a própria mãe em Contagem (MG)

A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou Lucas Molina Rufino, de 35 anos, por tentativa de feminicídio e tentativa de estupro contra a própria mãe, de 59 anos, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu há um mês, em 11 de junho deste ano.



Segundo o inquérito, a mulher dormia quando foi surpreendida pelo filho durante a madrugada. Drogado e visivelmente transtornado, ele invadiu o quarto com a lanterna do celular acesa, começou a agredi-la com socos, chutes e tentativas de enforcamento. A mãe teve o rosto desfigurado, dentes quebrados e chegou a vomitar sangue.



A delegada responsável pelo caso, Teresa Damasceno, afirmou que as agressões só cessaram porque a vítima fingiu estar morta. Mesmo assim, o homem ainda tentou estuprá-la. Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou a mulher em estado grave e o agressor trancado no quarto. A porta foi arrombada e ele preso em flagrante. A prisão foi convertida em preventiva e o suspeito permanece detido.



A vítima passou por cirurgia de reconstrução facial e ficou internada por 10 dias. Após a alta, prestou depoimento à polícia. No entanto, voltou a ser internada esta semana com suspeita de agravamento do estado de saúde, segundo a delegada, possivelmente por causas emocionais e cardíacas.



Familiares relataram que o agressor tem histórico de violência e dependência química. A irmã da vítima contou que, no passado, o homem já havia tentado matá-la com uma faca. Expulso de casa, voltou a morar com a mãe por decisão dela.



Se condenado, Lucas Molina Rufino pode pegar até 33 anos de prisão. O inquérito foi finalizado com 124 páginas e encaminhado à Justiça.



