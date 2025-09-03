Polícia desmantela esquema de desmanche e vendas de carros furtados em BH

A Polícia Civil descobriu um desmanche de veículos clandestino na região do Barreiro, em Belo Horizonte. No local, funcionava uma falsa oficina, onde carros eram desmontados e as peças revendidas.



De acordo com a investigação, pelo menos dez veículos foram desmanchados no espaço recentemente. Durante a operação, os agentes apreenderam sete carros, um deles clonado, quatro motores e grande quantidade de peças espalhadas pelo quintal e dentro da casa.



O responsável pelo imóvel, um jovem de 23 anos sem antecedentes criminais, foi preso. A polícia suspeita que donos de alguns veículos faziam falsas ocorrências de furto ou roubo para lucrar com o esquema e receber indenizações de seguradoras.



