Polícia divulga detalhes sobre morte de motorista de aplicativo após briga de trânsito em BH

A Polícia Civil divulgou detalhes sobre a morte do motorista de aplicativo filmado brigando com um colega de profissão, que o atacou com golpes de faca, no bairro Dona Clara, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O crime aconteceu no dia 16 de janeiro e a vítima morreu três dias depois, no Hospital João 23.



O agressor fugiu e se apresentou à polícia três dias depois. Segundo ele, a vítima teria começado a confusão no trânsito. A investigação do crime começou no dia 20 de janeiro após a repercussão das imagens de câmeras de segurança que registraram o episódio. Briga de trânsito começou entre os motoristas no Anel Rodoviário, na capital mineira, e perseguição aconteceu por quase 6 quilômetros.