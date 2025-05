Polícia investiga corpos de mãe e bebê encontrados mortos dentro de casa no interior de MG

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga corpos de mãe e bebê encontrados mortos dentro de casa na cidade de Alterosa, a cerca de 400 km de Belo Horizonte, no interior do estado. A avó da criança, que não tinha contato com a filha há cerca de quatro dias, encontrou os corpos já em estado de decomposição. Equipes das polícias militar e civil estiveram no local. Os corpos estavam de lado e cobertos. Em cima da mulher, de 29 anos, havia um aparelho de televisão. As investigações continuam para encontrar suspeitos e motivações para os homicídios.



