Polícia investiga homem suspeito de filmar ato sexual sem consentimento de mulheres em MG

Uma advogada procurou o Ministério Público de Minas Gerais para denunciar que foi uma das vítimas de um homem que estaria filmando mulheres durante o sexo, sem o consentimento delas. Segundo Kamilla Mello, o homem divulgaria as imagens para terceiros. As vítimas seriam sedadas durante os encontros em um sítio do investigado, na cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A partir da denúncia, o homem virou alvo da operação Privacidade Protegida, do Ministério Público e das Polícias Civil e Militar.