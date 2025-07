Polícia investiga sumiço de megahair avaliado em R$ 10 mil após entrega por app em MG

Uma entrega de megahair avaliado em R$ 10 mil virou caso de polícia em Contagem, na Grande BH. A dona de um salão contratou um motoboy por aplicativo, mas o produto nunca chegou ao local correto. Motociclista afirma ter realizado entrega no endereço indicado, mas destinatário não recebeu o produto. A mulher teve que comprar outro cabelo para atender as clientes. A Polícia Civil investiga o caso para apurar localização do produto.



