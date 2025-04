Polícia prende suspeito de tentar matar ex queimada após fim do relacionamento em MG

Um homem foi preso depois de tentar matar a ex-companheira queimada na cidade de Várzea da Palma, a cerca de 300 km de Belo Horizonte, na região Norte de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que o ex-companheiro, de 36 anos, ficou irritado durante mais uma conversa sobre o fim do relacionamento. Ainda de acordo com os militares, o crime teria acontecido durante um ataque de fúria do suspeito. O homem teria rasgado as roupas da mulher, jogado álcool nela e ateado fogo. A vítima teve ferimentos no busto, seios e também no pescoço. Mesmo ferida e em desespero, a mulher conseguiu pedir ajuda. Depois do crime, o suspeito fugiu, mas foi encontrado pelas equipes da PM pouco tempo depois, escondido em uma borracharia próximo ao local do ataque. O crime aconteceu dentro de um posto de combustível, o que aumentou os riscos do uso de material inflamável.



