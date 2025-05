Polícia procura por suspeito de assassinar ex-companheira a tiros na frente do filho em MG

Lucineide dos Santos Silva, de 37 anos, foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro Dion Marcos Ferreira de Jesus, na última quinta-feira (8), em Capim Branco, a cerca de 50 km de Belo Horizonte. O crime ocorreu na frente do filho do casal, de apenas 4 anos, e foi presenciado também pela irmã da vítima. Dion, que está foragido, descumpriu uma medida protetiva ao abordar Lucineide na rua, minutos após ser flagrado rondando a casa da família. O primeiro disparo foi em direção à criança, que foi salva por um gesto da mãe.



A relação do casal, de nove anos, havia terminado recentemente após agressões por parte do homem. Desde o término, Lucineide vinha sendo ameaçada pelo ex-companheiro. Câmeras instaladas pela família registraram a perseguição do suspeito nos dias anteriores ao feminicídio. A Polícia Civil instaurou um inquérito para procurar Dion. A família de Lucineide espera que o homem pague pelo crime, "A gente só quer justiça. Minha irmã era uma mulher maravilhosa, uma mãe dedicada, e teve a vida tirada de forma covarde. Ele não pode ficar impune.", desabafou a irmã da vítima.



