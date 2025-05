Prima de fazendeiro desaparecido em MG revela últimos passos de Duzinho

Duzinho, fazendeiro que está desaparecido junto com seu amigo, Edmar, foi visto pela última vez por sua prima Simone Geralda no dia 13 de maio na cidade de Baldim, no interior de Minas. O homem teria visitado Simone para pagar R$ 50 pela compra de cachaça. Durante a breve visita, a mulher conta não ter notado nada de incomum no comportamento de Duzinho, que afirmou ter parado de beber. Dias depois, vizinhos observaram movimentações atípicas na propriedade de Duzinho e nenhuma notícia do homem ou de seu amigo foi registrada. A Polícia segue investigando o caso em busca de pistas sobre o paradeiro dos fazendeiros.



