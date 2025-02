Sequestro e tentativa de homicídio mobilizam polícia em Santa Luzia (MG)

A cidade de Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte, foi palco de dois crimes violentos no início desta semana. Em um dos casos, um corpo foi encontrado em circunstâncias misteriosas. No outro, uma família foi feita refém e o marido sequestrado.



Na primeira ocorrência, um homem com ferimentos na boca procurou o batalhão da Polícia Militar de Santa Luzia, relatando que havia sido alvo de disparos de arma de fogo. A vítima, que ainda não teve sua identidade divulgada, chegou ao local pedindo ajuda e informando que tentaram matá-lo. A Polícia Militar está investigando o caso para identificar os criminosos e entender as motivações do ataque.



Em um segundo caso, criminosos encapuzados invadiram uma residência na cidade. Sob ameaça, ordenaram que a moradora deixasse a casa com seus filhos e, em seguida, sequestraram o marido que estava dentro da casa. A Polícia Civil iniciou as investigações e está empenhada em localizar a vítima e prender os criminosos.



